Что известно о новом газопроводе?

О том, на что повлияет новый газовый объект по экспорту газа, говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

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На юге Алжира уже начались строительные работы на участке страны для Транссахарского газопровода (TSGP).

Как отмечают в разведке, идея проложить газопровод через Сахару появилась еще в 1970-х годах. В 2000-х годах страны начали переговоры, однако по ряду причин проект приостановили. Тогда были вопросы относительно стоимости и безопасности, в частности сложности в координации между правительствами трех стран.

Катализатором возобновления идеи стал 2022 год, когда поставки газа из Европы в Россию сократились и Брюссель начал искать альтернативные пути поставки ресурса.

Известно, что маршрут начинается в Варри, что на юге Нигерии, пересекает Нигер, а затем выходит на алжирский газовый хаб Хасси-Р'Мель. Общая протяженность трассы составит 4 128 километров, а проектная мощность достигнет 30 миллиардов кубометров в год.

При этом алжирский участок будет занимать около 1 210 километров. Оттуда газ можно экспортировать по трубопроводам в Европу.

В целом каждая из трех стран получит свои выгоды:

Нигерия получит сухопутный маршрут на европейский рынок в дополнение к морским поставкам сжиженного газа;

Нигер станет транзитным государством с соответствующими доходами от обслуживания инфраструктуры;

Алжир укрепит свои позиции по поставкам газа в Европу.

В частности, в исследовании отмечается, что начало строительства соответствует срокам Брюсселя. Это связано с регламентом ЕС о запрете на импорт российского СПГ. Ограничения вступят в силу с начала 2027 года.

Обратите внимание! Авторы исследований аналитического центра GreenThinkTank.life отмечают, что после начала войны против Украины Россия сохранила экспорт угля и газа. Однако прибыль начала сокращаться. И даже поставками на китайский рынок не удалось компенсировать ограничения европейского рынка.

Напомним, что на фоне геополитических событий, связанных с войной в Иране, Украина усиливает собственную газовую безопасность. В частности, причиной является энергонезависимость Украины и всего европейского региона. Именно так Сергей Корецкий объяснял первое бронирование Украиной СПГ-мощностей в Европе.

В частности, ранее Денис Шмыгаль анонсировал поддержку новой газовой генерации. На 2 проекта Укрнафты государство выделит 939 миллионов гривен.