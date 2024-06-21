В Україні з'явилася ще одна потужна газова свердловина

АТ "Укргазвидобування" пробурило та запустило в роботу ще одну потужну свердловину. Вона щодоби видобуває 439 тисяч кубометрів газу.

Нова газова свердловина в Україні

Ця свердловина є розвідувальною, щоб уточнити геологічну будову та оцінити газоносність відкладів одного з нещодавно відкритих покладів. Її глибина – 5,767 кілометра.

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Одне з відділень бурових робіт "Укрбургаз" почало її бурити ще у вересні 2023 року.

Олег Толмачев Очільник "Укргазвидобування" Ми отримали позитивні результати на цій свердловині. Це означає, що в цього родовища є перспектива подальшого розвідувального розбурювання, щоб наростити сировинну базу та обсяги видобутку газу. До речі, було завершено буріння ще двох розвідувальних свердловин на цьому родовищі. Наразі їх готують до випробування.

Росія випередила США за поставками газу до Європи

Україна успішно завершила минулий опалювальний сезон без необхідності імпорту газу. Станом на середину червня в українських ПСГ зберігається понад 9 мільярдів кубометрів газу. Протягом весняних місяців до цих сховищ вже було закачано близько 1,6 мільярда кубометрів газу, що відповідає стратегічному плану створення запасів на майбутній опалювальний сезон.

Після відмови європейських країн від російського газу у вересні 2022 року США стали найбільшим постачальником газу до Європи.

У травні 2024 року вперше з 2022 року поставки російського газу та СПГ трубопроводами перевищили імпорт зі Сполучених Штатів. Ці поставки склали 15% від загального обсягу поставок до ЄС та інших європейських країн.

Водночас обсяги поставок СПГ із США склали всього 14% від загальних обсягів.