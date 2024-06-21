Новая газовая скважина в Украине
Эта скважина является разведывательной, чтобы уточнить геологическое строение и оценить газоносность отложений одной из недавно открытых залежей. Ее глубина – 5,767 километра.
Читайте также 14-й пакет санкций ЕС против России: детали новых ограничений
Одно из отделений буровых работ "Укрбургаз" начало ее бурить еще в сентябре 2023 года.
Мы получили положительные результаты на этой скважине. Это означает, что у этого месторождения есть перспектива дальнейшего разведывательного разбуривания, чтобы нарастить сырьевую базу и объемы добычи газа. Кстати, было завершено бурение еще двух разведочных скважин на этом месторождении. Сейчас их готовят к испытанию.
Россия опередила США по поставкам газа в Европу
После отказа европейских стран от российского газа в сентябре 2022 года США стали крупнейшим поставщиком газа в Европу.
В мае 2024 года впервые с 2022 года поставки российского газа и СПГ по трубопроводам превысили импорт из Соединенных Штатов. Эти поставки составили 15% от общего объема поставок в ЕС и другие европейские страны.
В то же время объемы поставок СПГ из США составили всего 14% от общих объемов.