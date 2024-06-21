Новая газовая скважина в Украине

Эта скважина является разведывательной, чтобы уточнить геологическое строение и оценить газоносность отложений одной из недавно открытых залежей. Ее глубина – 5,767 километра.

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Одно из отделений буровых работ "Укрбургаз" начало ее бурить еще в сентябре 2023 года.

Олег Толмачев Глава "Укргаздобычи" Мы получили положительные результаты на этой скважине. Это означает, что у этого месторождения есть перспектива дальнейшего разведывательного разбуривания, чтобы нарастить сырьевую базу и объемы добычи газа. Кстати, было завершено бурение еще двух разведочных скважин на этом месторождении. Сейчас их готовят к испытанию.

Заметьте! Украина успешно завершила прошлый отопительный сезон без необходимости импорта газа. По состоянию на середину июня в украинских ПХГ хранится более 9 миллиардов кубометров газа. В течение весенних месяцев в эти хранилища уже было закачано около 1,6 миллиарда кубометров газа, что соответствует стратегическому плану создания запасов на будущий отопительный сезон.

Россия опередила США по поставкам газа в Европу

После отказа европейских стран от российского газа в сентябре 2022 года США стали крупнейшим поставщиком газа в Европу.

В мае 2024 года впервые с 2022 года поставки российского газа и СПГ по трубопроводам превысили импорт из Соединенных Штатов. Эти поставки составили 15% от общего объема поставок в ЕС и другие европейские страны.

В то же время объемы поставок СПГ из США составили всего 14% от общих объемов.