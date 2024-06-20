Об этом сообщил высокопоставленный дипломат "офрек", передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Сообщается, что этот пакет "предусматривает новые целевые меры и максимизирует действие предыдущих путем устранения лазеек".

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Новые санкции против России

Новые санкции будут направлены против более чем 100 физических и юридических лиц. Кроме того, в 14-м пакете санкций предусматриваются ограничения по импорту сжиженного природного газа, инвестиций и перевалки этого продукта.

В Евросоюзе также продолжают бороться с обходом санкций. В частности, предусматриваются дополнительные инструменты для избежания обхода, особенно для дочерних компаний материнских компаний из ЕС в третьих странах. Также будут введены новые экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения и продукцию, способствующую развитию промышленного потенциала России.

В 14-м пакете предусматриваются и санкции в отношении услуг финансовых переводов и будут введены ограничения против иностранного вмешательства в демократии ЕС.

Блокировка пакета санкций

Стоит добавить, что этот пакет не могли принять уже более месяца. Решение блокировала Германия. Канцлер Олаф Шольц объяснял задержки тем, что страны обсуждают детали. По его словам, нужно убедиться, что немецкая экономика сможет функционировать и одновременно убедиться, что товары, которые доставляют где-то в Южную Америку, в азиатские страны или в Африку, не попадут в Россию обходным путем.

Известно, что из заключительного проекта исключили статью 12G, также известную как "положение о запрете России", которая распространяла бы ограничения на дочерние компании в третьих странах. Дипломаты сообщили, что это исключение было сделано непосредственно перед встречей послов, на которой компромиссный текст был распространен среди стран-членов.