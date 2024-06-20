Германия заблокировала решение

Нерешительность Германии можно частично объяснить внутренними разногласиями между ее Министерством иностранных дел и ведомством канцлера.

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Недавно ЕС внес изменения в новый пакет после того, как Германия выразила обеспокоенность относительно определенного пункта. В частности исключили статью 12G, также известную как "положение о запрете России", которая распространяла бы ограничения на дочерние компании в третьих странах. Дипломаты сообщили, что это исключение было сделано непосредственно перед встречей послов, на которой компромиссный текст был распространен среди стран-членов.

Напомним! Wей пункт должен был заставить дочерние компании России "контрактно запретить реэкспорт и реэкспорт для использования в России".

В ответ на начало войны ЕС усиливает санкции против России. Однако эффективность этих мер была скомпрометирована уклонением от санкций через третьи страны. Чтобы решить эту проблему, дипломаты рассматривают возможность включения нового пункта для усиления санкций блока. Послы планируют продолжить обсуждение этого вопроса сегодня.

После месячной дискуссии чиновники из 27 стран ЕС предложили новые пакеты санкций. Эти меры включают запрет на перевалку российского СПГ и план привлечения к ответственности операторов ЕС за любые нарушения санкций, совершенные их дочерними компаниями и партнерами из третьих стран.

Евросоюз создаст Аудиторский совет

Еврокомиссия намерена создать Аудиторский совет Ukraine Facility для повышения эффективности украинских систем управления и контроля финансирования на 50 миллиардов евро.

К главным задачам совета будут относиться: