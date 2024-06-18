Евросоюз создаст орган контроля

С целью обеспечения прозрачности и подотчетности, Счетному совету было поручено осуществлять надзор за выделением Украине 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет. Мандат Совета включает предотвращение мошенничества, коррупции, конфликта интересов и другим нарушениям, связанным с этой значительной финансовой помощью.

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Этот совет создадут до 30 июня 2028 года. В него войдут три органа, которые будут работать из Брюсселя, но приезжать в Украину минимум шесть раз в год.

Лица, которые станут членами Аудиторского совета, должны иметь гражданство ЕС и обладать соответствующим опытом в сфере аудита, мониторинга и контроля, а также в борьбе с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов, среди других сфер. Процесс отбора предусматривает избрание трех членов на стандартный двухлетний срок с возможностью продления их полномочий после его окончания.

Этот совет также будет иметь Секретариат из команды специалистов по управлению и контролю, аудита и других подобных отраслей, что будет помогать ему собирать нужную информацию.

Главные задачи Аудиторского совета

помочь Еврокомиссии мониторить, как Украина управляет деньгами, а также сообщать о любых системных проблемах или потенциальных недостатках этих систем;

оценить украинские системы борьбы с мошенничеством, коррупцией, конфликтом интересов;

делать выезды и проверки систем управления и контроля в Украине, а еще - расходов;

давать Украине рекомендации для улучшения ее систем;

подавать отчеты в Еврокомиссию и прочее.

Напомним! Еще 1 февраля лидеры ЕС достигли договоренности о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро, рассчитанной на четырехлетний период.