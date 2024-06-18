Євросоюз створить орган контролю

З метою забезпечення прозорості та підзвітності, Рахунковій раді було доручено здійснювати нагляд за виділенням Україні 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років. Мандат Ради включає запобігання шахрайству, корупції, конфлікту інтересів та іншим порушенням, пов'язаним з цією значною фінансовою допомогою.

Читайте також Десятки мільярдів для України коштом росактивів: коли їх нададуть та на що

Цю раду створять до 30 червня 2028 року. У неї увійдуть три органи, які працюватимуть з Брюсселю, але приїжджатимуть до України щонайменше шість разів на рік.

Особи, які стануть членами Аудиторської ради, повинні мати громадянство ЄС і володіти відповідним досвідом у сфері аудиту, моніторингу та контролю, а також у боротьбі з шахрайством, корупцією, конфліктами інтересів, серед інших сфер. Процес відбору передбачає обрання трьох членів на стандартний дворічний термін з можливістю продовження їхніх повноважень після його закінчення.

Ця рада також матиме Секретаріат з команди спеціалістів з управління та контролю, аудиту та інших подібних галузей, що допомагатиме їй збирати потрібну інформацію.

Головні завдання Аудиторської ради

допомогти Єврокомісії моніторити, як Україна управляє грошима, а також повідомляти про будь-які системні проблеми або потенційні недоліки цих систем;

оцінити українські системи боротьби з шахрайством, корупцією, конфліктом інтересів;

робити виїзди і перевірки систем управління та контролю в Україні, а ще — витрат;

давати Україні рекомендації для покращення її систем;

подавати звіти до Єврокомісії та інше.

Нагадаємо! Ще 1 лютого лідери ЄС досягли домовленості про надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро, розрахованої на чотирирічний період.