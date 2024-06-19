Поддержка украинской энергетики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что США предоставят 500 миллионов долларов дополнительной энергетической помощи и перенаправят еще 324 миллиона долларов на восстановление энергетической инфраструктуры. Кроме того, правительство Канады также инвестирует 14,5 миллиона долларов в украинскую энергетику.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Есть ряд инициатив солидарности от партнеров. За последнюю неделю суммарный объявленный пакет поддержки для нашей энергосистемы составил более 1 миллиарда долларов.

Норвегия также сделает свой вклад в энергетическую устойчивость Украины в размере 74 миллионов долларов. По словам премьер-министра, часть этих средств будет использована на ремонты объектов в Харькове и области.

Благодарны всем, кто в эти сложные времена рядом и протягивает нам руку помощи,

– сказал глава правительства.

Штрафов за генераторы не будет

Шмыгаль также напомнил, что из-за сложной ситуации со светом генераторы стали средствами первой необходимости для людей и бизнеса. Поэтому ни о каких штрафах за это речь не идет.

Согласно разъяснению Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужбы, в условиях ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций санитарные нормы по превышению ими уровня шума не применяются. Поэтому ни о каких штрафах за это речь не идет,

– сказал премьер.

Он также поручил Минэнерго обеспечить быстрое информирование общественности через брифинги о состоянии энергосистемы и ключевых вопросов. Это нужно, чтобы предотвратить дальнейшие информационные манипуляции и ИПСО.