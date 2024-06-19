Поддержка украинской энергетики
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что США предоставят 500 миллионов долларов дополнительной энергетической помощи и перенаправят еще 324 миллиона долларов на восстановление энергетической инфраструктуры. Кроме того, правительство Канады также инвестирует 14,5 миллиона долларов в украинскую энергетику.
Читайте также: Состояние украинской энергосистемы оценили на 3 балла из 12
Есть ряд инициатив солидарности от партнеров. За последнюю неделю суммарный объявленный пакет поддержки для нашей энергосистемы составил более 1 миллиарда долларов.
Норвегия также сделает свой вклад в энергетическую устойчивость Украины в размере 74 миллионов долларов. По словам премьер-министра, часть этих средств будет использована на ремонты объектов в Харькове и области.
Благодарны всем, кто в эти сложные времена рядом и протягивает нам руку помощи,
– сказал глава правительства.
Штрафов за генераторы не будет
Шмыгаль также напомнил, что из-за сложной ситуации со светом генераторы стали средствами первой необходимости для людей и бизнеса. Поэтому ни о каких штрафах за это речь не идет.
Согласно разъяснению Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужбы, в условиях ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций санитарные нормы по превышению ими уровня шума не применяются. Поэтому ни о каких штрафах за это речь не идет,
– сказал премьер.
Он также поручил Минэнерго обеспечить быстрое информирование общественности через брифинги о состоянии энергосистемы и ключевых вопросов. Это нужно, чтобы предотвратить дальнейшие информационные манипуляции и ИПСО.