Підтримка української енергетики

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що США нададуть 500 мільйонів доларів додаткової енергетичної допомоги та перенаправлять ще 324 мільйони доларів на відновлення енергетичної інфраструктури. Крім того, уряд Канади також інвестує 14,5 мільйона доларів в українську енергетику.

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Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Маємо низку ініціатив солідарності від партнерів. За останній тиждень сумарний оголошений пакет підтримки для нашої енергосистеми склав більше ніж 1 мільярд доларів.

Норвегія також зробить свій внесок у енергетичну стійкість України у розмірі 74 мільйонів доларів. За словами премʼєр-міністра, частина цих коштів буде використана на ремонти об’єктів в Харкові та області.

Вдячні всім, хто в ці складні часи поруч і простягає нам руку допомоги,

– сказав глава уряду.

Штрафів за генератори не буде

Шмигаль також нагадав, що через складну ситуацію зі світлом генератори стали засобами першої потреби для людей та бізнесу. Тому про жодні штрафи за це не йдеться.

Згідно з роз’ясненням Міністерства охорони здоров’я та Держпродспоживслужби, в умовах ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення ними рівня шуму не застосовуються. Тому про жодні штрафи за це не йдеться,

– сказав прем'єр.

Він також поручив Міненерго забезпечити швидке інформування громадськості через брифінги щодо стану енергосистеми та ключових питань. Це потрібно, щоб запобігти подальшим інформаційним маніпуляціям та ІПСО.