Два года жестких отключений

Без возобновления работы блоков Запорожской АЭС перебои с электроэнергией в Украине продлятся два года.

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Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объясняет, что состояние энергетики в Украине критически низкое.

Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики Состояние энергетической системы Украины сейчас – три из 12. Если бы нам удалось любым способом вернуться к управлению Запорожской атомной станцией и включить в работу хотя бы два-три блока, это был бы огромный фактор, который изменит ситуацию в энергосистеме. Ограничения практически не были бы нужны или были бы нужны очень редко.

Он добавляет, что без функционирования ЗАЭС следующие две зимы в Украине будут сопровождаться существенными ограничениями в энергоснабжении.

То есть две зимы у нас ограничения будут практически гарантированно. На вторую зиму 2025-2026 они будут минимизированы, но все еще, вполне вероятно, что будут,

– добавляет эксперт.

Важно! В Министерстве энергетики считают, что полное восстановление работы ЗАЭС после ее возвращения под контроль Украины займет годы. Министр Герман Галущенко отметил, что российские действия привели Запорожскую АЭС до состояния, когда даже запуск одного энергоблока составляет технические трудности.

Энергетика потеряла много инфраструктуры

Зимний дефицит генерации электроэнергии в Украине может достигать 30-35%. Украинцам следует ожидать, что свет может быть доступен только 5-6 часов в день.

Однако, как отметил бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в комментарии для 24 Канала, предсказать как осенне-зимний период, так и ближе будущее оказывается сложно.

Он отметил, что враг продолжает попытки уничтожить энергетический комплекс Украины. По его словам, украинская энергетика потеряла значительную часть инфраструктуры.

Заметьте! До полномасштабного вторжения Украина имела запас прочности в 30-40% в контексте генерации, мощностей и сетей. А уже перед прошлым осенне-зимним периодом этот показатель снизился до минус 5%. Сейчас запас прочности вообще составляет минус 20-30%.