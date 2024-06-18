Два года жестких отключений
Без возобновления работы блоков Запорожской АЭС перебои с электроэнергией в Украине продлятся два года.
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Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объясняет, что состояние энергетики в Украине критически низкое.
Состояние энергетической системы Украины сейчас – три из 12. Если бы нам удалось любым способом вернуться к управлению Запорожской атомной станцией и включить в работу хотя бы два-три блока, это был бы огромный фактор, который изменит ситуацию в энергосистеме. Ограничения практически не были бы нужны или были бы нужны очень редко.
Он добавляет, что без функционирования ЗАЭС следующие две зимы в Украине будут сопровождаться существенными ограничениями в энергоснабжении.
То есть две зимы у нас ограничения будут практически гарантированно. На вторую зиму 2025-2026 они будут минимизированы, но все еще, вполне вероятно, что будут,
– добавляет эксперт.
Энергетика потеряла много инфраструктуры
Зимний дефицит генерации электроэнергии в Украине может достигать 30-35%. Украинцам следует ожидать, что свет может быть доступен только 5-6 часов в день.
Однако, как отметил бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в комментарии для 24 Канала, предсказать как осенне-зимний период, так и ближе будущее оказывается сложно.
Он отметил, что враг продолжает попытки уничтожить энергетический комплекс Украины. По его словам, украинская энергетика потеряла значительную часть инфраструктуры.