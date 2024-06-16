Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз почав відмовлятись від російського газу. Країни заміняли його його поставками зі США.

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Поставки російського газу збільшилися

Після відмови європейських країн від російського газу у вересні 2022 року США стали найбільшим постачальником газу до Європи.

Однак ситуація значно змінилася вже у травні 2024 року. Тоді поставки російського газу і СПГ трубопроводами вперше з 2022 року обігнали обсяги імпорту із США. Ці поставки становили 15% від загального обсягу поставок до ЄС та інших країн Європи.

Водночас обсяги поставок СПГ із США склали всього 14% від загальних обсягів.

Зверніть увагу! З 2022 року Росія поставляє газ до Європи лише трубопроводом через Туреччину та Україну. Однак вже цього року закінчується транзитна угода між Україною та Росією і це, ймовірно, зупинить потоки через цей маршрут.

За словами аналітиків, на високі обсяги російського газу в травні вплинули короткострокові фактори, в тому числі перебої на великому американському експортному об'єкті СПГ. Росія відправила більше газу через Туреччину напередодні планового технічного обслуговування в червні.

Водночас в матеріалі йдеться, що попит на газ в Європі залишається відносно слабким, а рівні запасів газу в сховищах близькі до рекордно високих для цієї пори року.

Біля Південної Кореї виявили нове родовище нафти та газу

У Південній Кореї неочікувано знайшли нову геологічну структуру, яка може містити великі запаси нафти та газу. Це родовище може навіть стати одним із найбільших у світі.

Наразі повідомляють, що для підтвердження інформації про наявність запасів у родовищі потрібно провести буріння свердловин. Компанія, яка виявила ймовірне родовище, оцінює шанси у 20%. Фактично це є нормою для геологічної розвідки.