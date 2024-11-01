До зими готова: сховища Європи на 95% заповнені газом

Європейські сховища нині на 95% заповнені газом. Це майже третина річної потреби ЄС у споживанні пального або 100 мільярдів кубометрів газу.

Газ у ЄС

Для країн-членів ЄС була визначена зобов’язуюча правова мета: заповнювати свої газові сховища принаймні на 90% до 1 листопада кожного року, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Це сталося у ході енергетичної кризи у 2022 році.

Читайте також Які курси валют у перший день листопада

Я можу повідомити, що станом на сьогодні європейські газові сховища заповнені на 95% від їх ємності. Це означає, що близько 100 мільярдів кубометрів газу знаходяться у сховищах, що покриває близько однієї третини від наших річних потреб,

– повідомив речник Єврокомісії з питань енергетики Тім Макфі.

Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон зауважила, що достатня кількість газу перед опалювальним сезоном дозволить ЄС забезпечити стабільне постачання та обмеження цін на енергію наступної зими. Також це позбавляє залежності від імпорту російського викопного пального.

Ми входимо у цю зиму із належним рівнем газу у сховищах по всій Європі,

– сказала вона.

Цього вдалося досягти завдяки: