Станом на ранок 1 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (-7 копійок проти 31 жовтня) та продаж – по 41,55 гривні (-5 копійок).

Читайте також Нові умови бронювання, реформа МСЕК та виплати за інвалідністю: що зміниться з 1 листопада

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,60 гривні (без змін), а продаж – по 45,19 гривні (-1 копійка).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,49 гривні (-1 копійка), а продати – по 41,49 гривні (-6 копійок).

(-1 копійка), а продати – по (-6 копійок). Купівля євро по 45,05 гривні (без змін), а продаж по 45,20 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,86 гривні (-11 копійок), а продають – по 41,50 гривні (+2 копійок), за даними finance.ua.

(-11 копійок), а продають – по (+2 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,66 гривні (-7 копійок), а продають – по 45,35 гривні (+2 копійок).

Що буде з цінами валюти у листопаді

Як повідомив 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у листопаді курсові показники можуть рухатися вгору. Втім це не буде зненацька.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Крім того, рівень девальвації навряд буде вище рівня інфляції. Як і раніше періоди зростання змінюватимуться періодами зниження вартості валют, а різниця між курсами купівлі та продажу буде дрібною.

Відтак наступного тижня коридор допустимих валютних коливань буде таким – 41,1 – 41,7 гривні за долар (на міжбанку) та 41,2 – 41,9 гривні за долар (на готівковому ринку).

Крім того, варто вкотре нагадати, що на ринку створені умови, коли майже повністю виключена непрогнозованість: регулятор має достатньо важелів впливу на ринок, здійснюючи валютні інтервенції та насичуючи попит,

– додав Лєсовий.

Таким чином, листопадова інфляція, воєнні обставини та інше може злегка торкнутися валютного ринку.