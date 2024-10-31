Станом на ранок 31 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,17 гривні (-3 копійки проти 30 жовтня) та продаж – по 41,60 гривні (-5 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,60 гривні (без змін), а продаж – по 45,20 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (-5 копійок), а продати – по 41,55 гривні (-5 копійок).

(-5 копійок), а продати – по (-5 копійок). Купівля євро по 45,05 гривні (+4 копійки), а продаж по 45,20 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,30 гривні (+22 копійки), а продають – по 41,65 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.

(+22 копійки), а продають – по (+15 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,63 гривні (+13 копійок), а продають – по 45,36 гривні (+11 копійок).

Що буде з курсом у листопаді

Банкір Тарас Лєсовий зауважив для 24 Каналу, що ринок на сьогодні доволі "міцний", аби протистояти економічним та інфляційним стресам.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Звісно, ми не виключаємо, що курсові показники звільна рухатимуться вгору, однак не варто очікувати це зненацька, та рівень девальвації навряд буде вище рівня інфляції. Як і раніше періоди зростання змінюватимуться періодами зниження вартості валют, а різниця між курсами купівлі та продажу буде дрібною.

За словами Лєсового, наступного тижня курси перебуватимуть в межах 41,30 – 41,55 гривні за долар, при цьому коридор допустимих валютних коливань очікувано буде значно ширшим: