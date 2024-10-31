По состоянию на утро 31 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,17 гривны (-3 копейки против 30 октября) и продажа – по 41,60 гривны (-5 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 44,60 гривны (без изменений), а продажа – по 45,20 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (-5 копеек), а продать – по 41,55 гривны (-5 копеек).

(-5 копеек), а продать – по (-5 копеек). Покупка евро по 45,05 гривны (+4 копейки), а продажа по 45,20 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,30 гривны (+22 копейки), а продают – по 41,65 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.

(+22 копейки), а продают – по (+15 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,63 гривны (+13 копеек), а продают – по 45,36 гривны (+11 копеек).

Что будет с курсом в ноябре

Банкир Тарас Лесовой отметил для 24 Канала, что рынок сегодня достаточно "крепкий", чтобы противостоять экономическим и инфляционным стрессам.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Конечно, мы не исключаем, что курсовые показатели будут двигаться вверх, однако не стоит ожидать это неожиданно, и уровень девальвации вряд ли будет выше уровня инфляции. По-прежнему периоды роста будут сменяться периодами снижения стоимости валют, а разница между курсами покупки и продажи будет мелкой.

По словам Лесового, на следующей неделе курсы будут находиться в пределах 41,30 – 41,55 гривны за доллар, при этом коридор допустимых валютных колебаний ожидаемо будет значительно шире: