Газові сховища Європи практично повністю заповнені, – Єврокомісія

Газові сховища в Європі заповнені на понад 80%, що на 13% більше, ніж показники минулого року. Все через м'яку погоду та теплий клімат цьогоріч.

Газові сховища Європи заповнені

На брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Тім Макфі заявив, що станом на 4 січня газосховища у Євросоюзі заповнені приблизно на 83%.

Читайте також ЄС впорався з відмовою від російського газу і нафти, але попереду – енергетична ломка

У мене немає точних цифр перед собою, але востаннє, коли я перевіряв у своєму офісі, у нас було приблизно 83% заповнення газових потужностей, що є справді хорошим становищем у цей період року,

– резюмував він.

Ще одна речниця Єврокомісії Дана Спінант уточнила, що рівень заповненості газосховищ майже сягає 84%. Це на 13% вищим, ніж в середньому у попередні роки в цей час.

Скільки планували накопичити газу

У листопаді ЄС заявляв, що його газосховища заповнені майже на 96%.

Макфі тако розповів, що Євросоюз постановив за ціль досягти 80% заповнення газосховищ до листопада, однак значно перевищив цю мету у зв’язку з м’якшою погодою та меншим споживанням, ніж у минулі роки.

Він додав, що це вплинуло на ринок та призвело до зниження цін на газ. До слова, 4 січня, ціни на газ у Європі впали до 750 доларів за 1000 кубічних метрів, що є найнижчим показником від 18 лютого 2022 року.

Я би сказав, що зараз у нас здоровий рівень газу у сховищах на цей період року. Але ми знаємо, що цього року виклики продовжаться і ми повинні ще зробити багато речей для імплементації домовленостей, досягнутих минулого року,

– зазначив Макфі, уточнивши, що йдеться передусім про реформи у сфері енергоефективності.