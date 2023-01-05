Газові сховища Європи заповнені
На брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Тім Макфі заявив, що станом на 4 січня газосховища у Євросоюзі заповнені приблизно на 83%.
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У мене немає точних цифр перед собою, але востаннє, коли я перевіряв у своєму офісі, у нас було приблизно 83% заповнення газових потужностей, що є справді хорошим становищем у цей період року,
– резюмував він.
Ще одна речниця Єврокомісії Дана Спінант уточнила, що рівень заповненості газосховищ майже сягає 84%. Це на 13% вищим, ніж в середньому у попередні роки в цей час.
Скільки планували накопичити газу
Макфі тако розповів, що Євросоюз постановив за ціль досягти 80% заповнення газосховищ до листопада, однак значно перевищив цю мету у зв’язку з м’якшою погодою та меншим споживанням, ніж у минулі роки.
Він додав, що це вплинуло на ринок та призвело до зниження цін на газ. До слова, 4 січня, ціни на газ у Європі впали до 750 доларів за 1000 кубічних метрів, що є найнижчим показником від 18 лютого 2022 року.
Я би сказав, що зараз у нас здоровий рівень газу у сховищах на цей період року. Але ми знаємо, що цього року виклики продовжаться і ми повинні ще зробити багато речей для імплементації домовленостей, досягнутих минулого року,
– зазначив Макфі, уточнивши, що йдеться передусім про реформи у сфері енергоефективності.