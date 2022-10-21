Газовий розкол в Європі: хто готовий протистояти Росії, а кому важливіший дешевий газ

Європа обдумує, як обмежити доходи Росії від її енергоносіїв. Проте країни ЄС все ще не досягли згоди, зокрема щодо обмеження ціни на газ.

Про розбіжності лідерів ЄС стало відомо аже протягом першого дня саміту у Брюсселі, присвяченого війні в Україні та її наслідкам. Зокрема, країнам-ініціаторам впровадження стелі цін на російський газ не вдалося досягти домовленості з лідерами Німеччини та Угорщини.

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Європейська комісія запропонувала механізм запобігання "надзвичайній волатильності та надмірним цінам" шляхом блокування газових транзакцій вище певного рівня. Хоча пропозиції щодо спільної закупівлі газу отримали широку підтримку, плани щодо обмеження ціни викликають глибокі розбіжності.

Угорщина проти встановлення стелі цін

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю проросійською позицією, заявив про досягнення домовленості, що будь-який майбутній ліміт ціни на газ ЄС не застосовуватиметься до довгострокових угод щодо постачання газу. В самої Угорщини з російським "Газпромом" укладена 15-річна угода.

Ми отримали звільнення від обмеження ціни на газ, щоб це не поставило під загрозу безпеку газопостачання Угорщини,

– написав Орбан у Фейсбуці.

Він додав, що спільні закупівлі газу у ЄС також не будуть необхідними для Угорщини.

Німеччина не поспішає ризикувати

Німеччина, найбільша економіка Європи та найбільший споживач газу, побоюється, що будь-яка спроба обмежити ціни може призвести до зворотного результату, якщо танкери, навантажені зрідженим природним газом, попливуть до Азії.

Танкери з газом, які зараз стоять біля берегів Іспанії, попливуть до Японії та Кореї,

— повідомили джерела в німецькому уряді.

Ідея комісії встановити "динамічний" ціновий ліміт, який би встановив європейські ціни вище азійських, також змусила ці країни занепокоїтися щодо відчуження таких союзників, як Японія та Південна Корея.

Протистояння щодо обмеження цін також погіршує відносини між Берліном і Парижем, оскільки чергову франко-німецьку міністерську раду, заплановану на наступний тиждень, відкладено на січень. Еммануель Макрон применшив рішення відкласти зустріч, заявивши, що завжди хоче "зберегти європейську єдність" і франко-німецький альянс.

Недобре ні для Німеччини, ні для Європи, що вона самоізолюється,

– сказав президент Франції

Він додав, що у нього є "дві дуже прості цілі": знизити ціну на газ і "зберегти франко-німецьку єдність". Своєю чергою Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький поновив давню критику свого уряду на адресу Німеччини:

Теоретично дешевий російський газ мав бути благом для німецької економіки. На практиці це стало прокляттям для всієї Європи,

– сказав він.

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш, прихильник обмеження, сказав: "Якщо ми зможемо знизити вартість імпортованої енергії, це допоможе бідним і багатим країнам". Хоча він додав, що найкращим рішенням було б "якби ми ніколи не були залежними від Росії".

Зменшення споживання російського газу

До вторгнення Росії в Україну ЄС отримував 40% свого імпорту газу з Росії, але сьогодні цей показник впав до 7,5%. Деякі центральноєвропейські країни-члени все ще отримують відносно великі обсяги російського газу, тоді як інші, Кіпр і Швеція, взагалі не використовують або використовують дуже мало газу у своєму енергетичному балансі. Франція, Італія, Іспанія та Польща є одними з 15 держав-членів, які наполягають на тій чи іншій формі обмеження цін і звинуватили Комісію в надто повільній реакції на кризу.

Нагадаємо, протягом повномасштабного вторгнення Росія сама зменшила або повністю припинила постачання газу до країн ЄС. Проте багатьом країнам вдалося налагодити альтернативні постачання, завдяки чому газосховища ЄС наразі заповнені на 92%.