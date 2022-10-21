Газовый раскол в Европе: кто готов противостоять России, а кому важнее дешевый газ

Европа обдумывает, как ограничить доход России от ее энергоносителей. Однако страны ЕС все еще не достигли согласия, в частности, об ограничении цены на газ.

О разногласиях лидеров ЕС стало известно в течение первого дня саммита в Брюсселе, посвященного войне в Украине и ее последствиям. В частности, странам-инициаторам введения потолка цен на российский газ не удалось достичь договоренности с лидерами Германии и Венгрии.

Европейская комиссия предложила механизм предотвращения "чрезвычайной волатильности и избыточных цен" путем блокирования газовых транзакций выше определенного уровня. Хотя предложения по совместной закупке газа получили широкую поддержку, планы по ограничению цены вызывают глубокие разногласия.

Венгрия против установки потолка цен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, заявил о достижении договоренности, согласно которой любой предстоящий лимит цены на газ ЕС не будет применяться к долгосрочным соглашениям по поставкам газа. У самой Венгрии с российским "Газпромом" заключено 15-летнее соглашение.

Мы получили освобождение от ограничения цены на газ, чтобы это не поставило под угрозу безопасность газоснабжения Венгрии,

– написал Орбан в Facebook.

Он добавил, что совместные закупки газа у ЕС также не будут необходимы для Венгрии.

Германия не спешит рисковать

Германия, крупнейшая экономика Европы и крупнейший потребитель газа, опасается, что любая попытка ограничить цены может привести к обратному результату, если танкеры, нагруженные сжиженным газом, поплывут в Азию.

Танкеры с газом, которые сейчас стоят у берегов Испании, поплывут в Японию и Корею,

– сообщили источники в немецком правительстве.

Идея комиссии установить "динамический" ценовой лимит, который установил бы европейские цены выше азиатских, также заставила эти страны обеспокоиться отчуждением таких союзников, как Япония и Южная Корея.

Противостояние по ограничению цен также ухудшает отношения между Берлином и Парижем, поскольку очередной франко-немецкий министерский совет, запланированный на следующую неделю, отложен на январь. Эммануэль Макрон умалил решение отложить встречу, заявив, что всегда хочет "сохранить европейское единство" и франко-немецкий альянс.

Нехорошо ни для Германии, ни для Европы, что она самоизолируется,

– сказал президент Франции



Он добавил, что у него есть две очень простые цели: снизить цену на газ и сохранить франко-немецкое единство. В свою очередь Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возобновил давнюю критику своего правительства в адрес Германии:

Теоретически дешевый российский газ должен быть благом для германской экономики. На практике это стало проклятием для всей Европы.

– сказал он.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сторонник ограничения, сказал: "Если мы сможем снизить стоимость импортируемой энергии, это поможет бедным и богатым странам". Хотя он добавил, что лучшим решением было бы "если бы мы никогда не были зависимы от России".

Уменьшение потребления российского газа

До вторжения России в Украину ЕС получал 40% импорта газа из России, но сегодня этот показатель упал до 7,5%. Некоторые центральноевропейские страны-члены все еще получают относительно большие объемы российского газа, в то время как другие, Кипр и Швеция, вообще не используют или используют очень мало газа в своем энергетическом балансе. Франция, Италия, Испания и Польша являются одними из 15 государств-членов, настаивающих на той или иной форме ограничения цен и обвинивших Комиссию в слишком медленной реакции на кризис.

Напомним, в течение полномасштабного вторжения Россия сама снизила или полностью прекратила поставки газа в страны ЕС. Однако многим странам удалось наладить альтернативные поставки, благодаря чему газохранилища ЕС заполнены на 92%.