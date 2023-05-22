Фінляндія розірвала довгостроковий контракт на постачання газу із "Газпромом"

Фінляндія припинила довгостроковий контракт на постачання газу від російського "Газпрому". Це сталося через суперечку щодо способу оплати.

Фінляндія відмовилася від "Газпрому"

22 травня 2023 року фінський державний оптовий постачальник газу "Gasum" заявив, що розірвав контракт на купівлю природного газу у "Газпром експорт" через трубопроводи з Росії.

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Ще у травні 2022 року, між країнами почалися суперечки, щодо платежів, і обидві сторони вели активні переговори, щоб знайти рішення цієї проблеми. Причиною конфлікту стала вимога з боку Росії платити за газ у рублях, через санкції від ЄС.

Сторони не змогли врегулювати ситуацію протягом терміну, визначеного арбітражним судом, і тому "Gasum" розірвала довгостроковий контракт на поставку природного газу,

– йдеться у повідомленні компанії.

Варто зауважити, що припинення співпраці стосується лише трубопровідного постачання.

Довгостроковий контракт на постачання СПГ, який Gasum укладає з "Газпром експортом", залишається в силі,

– додали в "Gasum".

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