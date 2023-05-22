Финляндия отказалась от "Газпрома"
22 мая 2023 года финский государственный оптовый поставщик газа "Gasum" заявил, что расторг контракт на покупку природного газа у "Газпром экспорта" через трубопроводы из России.
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Еще в мае 2022 года между странами начались споры по поводу платежей, и обе стороны вели активные переговоры, чтобы найти решение этой проблемы. Причиной конфликта стало требование со стороны России платить за газ в рублях, из-за санкций от ЕС.
Стороны не смогли урегулировать ситуацию в течение срока, определенного арбитражным судом, и потому "Gasum" расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа,
– говорится в сообщении компании.
Следует заметить, что прекращение сотрудничества касается только трубопроводного снабжения.
Долгосрочный контракт на поставку СПГ, который Gasum заключает с "Газпром экспортом", остается в силе,
– добавили в "Gasum".
G7 и ЕС могут запретить импорт газа в Россию
- "Большая семерка" и Евросоюз намерены заблокировать возможность перезапуска российских нефтепроводов по маршрутам, где поставки Москвы ранее были сокращены.
- Западные государства хотят убедиться, что энергетические доходы агрессора не возрастут.
- Кстати, один из чиновников на правах анонимности отметил, что этот шаг сделан для того, чтобы "убедиться, что партнеры не передумают в гипотетическом будущем".