Финляндия отказалась от "Газпрома"

22 мая 2023 года финский государственный оптовый поставщик газа "Gasum" заявил, что расторг контракт на покупку природного газа у "Газпром экспорта" через трубопроводы из России.

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Еще в мае 2022 года между странами начались споры по поводу платежей, и обе стороны вели активные переговоры, чтобы найти решение этой проблемы. Причиной конфликта стало требование со стороны России платить за газ в рублях, из-за санкций от ЕС.

Стороны не смогли урегулировать ситуацию в течение срока, определенного арбитражным судом, и потому "Gasum" расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа,

– говорится в сообщении компании.

Следует заметить, что прекращение сотрудничества касается только трубопроводного снабжения.

Долгосрочный контракт на поставку СПГ, который Gasum заключает с "Газпром экспортом", остается в силе,

– добавили в "Gasum".

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