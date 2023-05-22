Фінляндія відмовилася від "Газпрому"

22 травня 2023 року фінський державний оптовий постачальник газу "Gasum" заявив, що розірвав контракт на купівлю природного газу у "Газпром експорт" через трубопроводи з Росії.

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Ще у травні 2022 року, між країнами почалися суперечки, щодо платежів, і обидві сторони вели активні переговори, щоб знайти рішення цієї проблеми. Причиною конфлікту стала вимога з боку Росії платити за газ у рублях, через санкції від ЄС.

Сторони не змогли врегулювати ситуацію протягом терміну, визначеного арбітражним судом, і тому "Gasum" розірвала довгостроковий контракт на поставку природного газу,

– йдеться у повідомленні компанії.

Варто зауважити, що припинення співпраці стосується лише трубопровідного постачання.

Довгостроковий контракт на постачання СПГ, який Gasum укладає з "Газпром експортом", залишається в силі,

– додали в "Gasum".

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