Фінляндія відмовилася від "Газпрому"
22 травня 2023 року фінський державний оптовий постачальник газу "Gasum" заявив, що розірвав контракт на купівлю природного газу у "Газпром експорт" через трубопроводи з Росії.
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Ще у травні 2022 року, між країнами почалися суперечки, щодо платежів, і обидві сторони вели активні переговори, щоб знайти рішення цієї проблеми. Причиною конфлікту стала вимога з боку Росії платити за газ у рублях, через санкції від ЄС.
Сторони не змогли врегулювати ситуацію протягом терміну, визначеного арбітражним судом, і тому "Gasum" розірвала довгостроковий контракт на поставку природного газу,
– йдеться у повідомленні компанії.
Варто зауважити, що припинення співпраці стосується лише трубопровідного постачання.
Довгостроковий контракт на постачання СПГ, який Gasum укладає з "Газпром експортом", залишається в силі,
– додали в "Gasum".
G7 та ЄС можуть заборонити імпорт газу Росії
- "Велика сімка" та Євросоюз мають намір заблокувати можливість перезапуску російських нафтопроводів маршрутами, де постачання Москви раніше було скорочено.
- Західні держави хочуть впевнитися, що енергетичні доходи агресора не зростуть.
- До речі, один із чиновників на правах анонімності зазначив, що цей крок зроблено для того, аби "переконатися, що партнери не передумають у гіпотетичному майбутньому".