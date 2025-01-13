Компанії "Газпром Нафта" надано 45 днів для виходу зі складу власників сербської нафтової компанії NIS. Це пов'язано з новими санкціями США проти російського нафтового сектору.

Що відомо про санкції проти нафтового сектору Росії

Так росіян вимагають саме усунути, а не скоротити для них кількість робочих місць, передає 24 канал з посиланням на слова президента Сербії Александара Вучича.

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Вони вимагають від нас повного виходу росіян із NIS, не скорочення, а саме усунення,

— сказав Вувич.

Він зазначив, що Сербії дали термін до 10 березня для завершення угоди з росіянами.

Так наразі NIS належить переважно "Газпром Нафті" та "Газпрому". Першій належить 50% акцій, у той час має 6,15% акцій. Однак адміністрація Байдена запровадила наймасштабніший пакет санкцій, який спрямований на доходи Росії від нафти та газу.

Зауважте! Це зроблено з метою підтримки Києва та надання адміністрації Дональда Трампа впливу для досягнення миру в Україні.