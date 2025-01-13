Газпром хоче скоротити кількість працівників у половину: в чому причина
Газпром готується скоротити штат головного офісу майже вдвічі — з 4100 до 2500 працівників. Це рішення обґрунтовують необхідністю "оптимізації процесів".
Газпром готує масштабні скорочення
Відповідна ініціатива викладена в листі заступниці голови правління Олени Ілюхіної до голови правління Олексія Міллера, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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У документі зазначається, що за десятиліття кількість співробітників центрального апарату значно зросла, а витрати на заробітні плати становлять 50 мільярдів рублів (490,6 мільйона доларів) щомісяця.
Ілюхіна підкреслює, що для ефективного виконання завдань Газпрому потрібно зменшити бюрократію, уникнути дублювання функцій і скоротити витрати на соцвиплати та зарплати.
Цікаво! У дочірніх структурах Газпрому майже немає вакансій, що може ускладнити переведення працівників з головного офісу.
Збитки компанії
Представник Газпрому Сергій Купріянов підтвердив справжність листа щодо скорочення персоналу
Газпром зазнав рекордного збитку у 2023 році, найбільшого з моменту заснування у 1990 році. Видобуток газу впав до мінімального рівня – 404 мільярдів кубометрів.
Цікаво! Очікується подальше скорочення постачань до Європи та Туреччини: у 2025 році прогнозується обсяг 45 мільярдів кубометрів проти 50 мільярдів у 2024 році.
Після припинення транзиту через Україну у 2025 році єдиним маршрутом постачання газу до ЄС залишиться "Турецький потік". Проте обсяги експорту до Європи вже скоротилися на понад 80% порівняно з 2021 роком.
До слова! У 2024 році Газпром експортував лише 32 мільярди кубометрів газу – рівень, близький до показників 1970-х років.