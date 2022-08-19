"Газпром" призупиняє прокачку газу через "Північний потік": ціни знову злетіли

росія на 3 дні припинить постачання газу до Європи через "Північний потік". У "газпромі" знову розказують про технічне обслуговування.

У пресслужбі російської компанії заявили, що 31 серпня зупинять єдиний робочий газоперекачувальний агрегат Trent 60 на компресорній станції "Портова".

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Збираються 3 дні проводити технічне обслуговування та планово-попереджувальні роботи. Їх проводитимуть разом зі спеціалістами Siemens.

Що говорять у "газпромі"

Кажуть, нібито регламентні роботи треба проводити кожні 1000 годин, відповідно до технічної документації компанії Siemens. Вони включають:

огляд корпусу на наявність пошкоджень та його очищення,

перевірка систем оливного забезпечення, повітря,

відведення продуктів згоряння газів на наявність протікань.

росіяни переконують, що після закінчення робіт постачання газу відновлять до 33 мільйонів кубів на добу. Щоправда, за умови, якщо несправностей не виявлять.

Що з цінами на газ

Напередодні, 18 серпня, газові контракти у Європі знову перевищили позначку у 2500 доларів за тисячу кубометрів. Це в 11 разів вище, ніж газ зазвичай коштує в цю пору року. Причина – штучно створена росією газова криза.