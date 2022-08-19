"Газпром" призупиняє прокачку газу через "Північний потік": ціни знову злетіли

19 серпня 2022 , 21:14
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росія на 3 дні припинить постачання газу до Європи через "Північний потік". У "газпромі" знову розказують про технічне обслуговування.

У пресслужбі російської компанії заявили, що 31 серпня зупинять єдиний робочий газоперекачувальний агрегат Trent 60 на компресорній станції "Портова".

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Збираються 3 дні проводити технічне обслуговування та планово-попереджувальні роботи. Їх проводитимуть разом зі спеціалістами Siemens.

Що говорять у "газпромі"

Кажуть, нібито регламентні роботи треба проводити кожні 1000 годин, відповідно до технічної документації компанії Siemens. Вони включають:

  • огляд корпусу на наявність пошкоджень та його очищення,
  • перевірка систем оливного забезпечення, повітря,
  • відведення продуктів згоряння газів на наявність протікань.

росіяни переконують, що після закінчення робіт постачання газу відновлять до 33 мільйонів кубів на добу. Щоправда, за умови, якщо несправностей не виявлять.

Що з цінами на газ 

Напередодні, 18 серпня, газові контракти у Європі знову перевищили позначку у 2500 доларів за тисячу кубометрів. Це в 11 разів вище, ніж газ зазвичай коштує в цю пору року. Причина – штучно створена росією газова криза.

Автор: Ольга Музика