У пресслужбі російської компанії заявили, що 31 серпня зупинять єдиний робочий газоперекачувальний агрегат Trent 60 на компресорній станції "Портова".
Раніше російський "Газпром" пригрозив Європі надвисокими цінами на газ: реакція ринку
Збираються 3 дні проводити технічне обслуговування та планово-попереджувальні роботи. Їх проводитимуть разом зі спеціалістами Siemens.
Що говорять у "газпромі"
Кажуть, нібито регламентні роботи треба проводити кожні 1000 годин, відповідно до технічної документації компанії Siemens. Вони включають:
- огляд корпусу на наявність пошкоджень та його очищення,
- перевірка систем оливного забезпечення, повітря,
- відведення продуктів згоряння газів на наявність протікань.
росіяни переконують, що після закінчення робіт постачання газу відновлять до 33 мільйонів кубів на добу. Щоправда, за умови, якщо несправностей не виявлять.
Що з цінами на газ
Напередодні, 18 серпня, газові контракти у Європі знову перевищили позначку у 2500 доларів за тисячу кубометрів. Це в 11 разів вище, ніж газ зазвичай коштує в цю пору року. Причина – штучно створена росією газова криза.