У Кремлі хочуть врятувати "Газпром" коштом бізнесу: що буде з цінами на газ

Російський "Газпром" втратив мільярди рублів через відмову Європи купувати російський газ після повномасштабного вторгнення в Україну. Тепер влада Росії планує врятувати компанію за рахунок бізнесу.

Як влада Росії планує врятувати "Газпром"

Російська влада обговорює різке підвищення цін на газ для промисловості, щоб наповнити бюджет "Газпрому", який значно скоротився після втрати європейського ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Плани щодо підвищення цін підтвердив директор Ради виробників енергії Росії Дмитро Вологжанін.

Буквально вчора від Міненерго надійшла інформація: обговорюється підвищення ціни на газ на 10% у першому та четвертому кварталах кожного року,

– розповів Вологжанін.

Якщо влада ухвалить це підвищення, то ціни для промисловості в Росії ростимуть на 20% щороку, що вдвічі перевищує нинішній урядовий план. Досі планувалося, що ціни на газ для бізнесу підніматимуть:

на 10,3% – у 2025 році;

на 10,6% – у 2026 році;

на 9% – у 2027 році;

на 7% – у 2028 році.

Важливо! Ціни на газ для населення теж зростуть. Загалом за 2025-2028 роки вони зростуть на 42,2%. Якщо враховувати підвищення попередніх трьох років, то з початку війни зростання вартості газу для населення складе 76%.

Чи допоможе Газпрому підвищення цін

Втім, за інформацією видання, навіть такого різкого підвищення цін на газ недостатньо для порятунку "Газпрому". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія втратила дві третини експорту газу.

Експорт до Європи впав до 28–32 мільярдів кубометрів на рік – до рівня кінця 1970-х років.

Постачання до країн до далекого зарубіжжя скоротилося до майже 40-річного мінімуму.

У 2023 році "Газпром" зафіксував рекордний у своїй історії чистий збиток – 629 мільярдів рублів. У 2024 році компанія втратила ще 1 трильйон рублів у газовому бізнесі.

На додачу до всього, зараз у "Газпрому" немає перспектив збільшення експорту газу на найближчі роки.

Варто знати! За оцінками "Газпрому", через втрату європейського ринку в наступні 10 років витрати компанії перевищать доходи на 15 трильйонів рублів.