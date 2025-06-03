План "Газпрому" повернутися до Європи через Туреччину провалився

Туреччина могла стати шансом Росії хоча б частково повернути європейський газовий ринок. Однак проєкт газорозподільчого хабу в країні визнали провальним.

Чому "Газпром" відмовився від створення хабу

Російська компанія "Газпром" відмовилася від ідеї створити в Туреччині новий газорозподільчий хаб який давав можливість відновити експорт газу до Європи, втрачений після вторгнення Росії до України, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Після кількох місяців вивчення варіантів створення хабу в "Газпромі" дійшли висновку, що проєкт провальний. Компанія вирішила припинити подальшу роботу над створенням хабу через його нежиттєздатність:

Потужності трубопроводів із Туреччини до країн ЄС – Греції та Болгарії – надто обмежені, щоб пропустити значні додаткові обсяги газу.

Туреччина планувала самостійно продавати газ, що надходив до хабу, а роль "Газпрому" зводилася лише до постачальника, що не влаштувало компанію.

За даними видання, деякі працівники "Газпрому" від самого початку виникнення ідеї хабу сумнівалися в його реалістичності. Однак проєкт публічно підтримав Володимир Путін, тому компанія займалася його розробкою.

Варто знати! За інформацією Bloomberg, ініціатива зі створення хабу не походила від самого "Газпрому", а могла народитися в політичних колах, наближених до Кремля. Менеджери компанії нібито були здивовані, коли Путін почав публічно просувати цю ідею.

Чому хаб у Туреччині був важливим для Росії

Новий хаб у Туреччині міг бути чи не єдиним шляхом Росії для відновлення втрачених позицій у Європі, яка була найбільшим експортним ринком "Газпрому". Відмова від проєкту закрила для компанії можливість відновити хоча б частину поставок газу, які раніше приносили близько 8 мільярдів доларів щомісяця.

"Газпром" втратив два основних експортні маршрути до Європи:

через виведення з ладу трубопроводів "Північний потік";

після зупинки транзиту газу через Україну у 2024 році.

Через втрату газового ринку Путін хотів, щоб Туреччина приймала обсяги газу у новому хабі на рівні потужностей пошкоджених трубопроводів – близько 55 мільярдів кубометрів на рік.

Однак наразі, за даними Bloomberg, керівництво "Газпрому" вже давно не обговорює ідею турецького хабу – ні всередині компанії, ні на зустрічах із урядовцями.

Важливо! Важливим чинником провалу російського хабу в Туреччині також є стратегія Євросоюзу, який має намір повністю відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року.