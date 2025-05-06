"Газпром" виплатив частину компенсацій німецькій компанії Uniper
- Німецька компанія Uniper отримала частину компенсацій від "Газпрому" за рішенням арбітражного суду у Стокгольмі, яке присудило понад 13 мільярдів євро за недопоставлений газ.
- До першого кварталу 2025 року Uniper повернула 3,1 мільярда євро з фінансової допомоги, отриманої від уряду Німеччини, на тлі плану Європейської комісії щодо припинення імпорту російського газу до 2027 року.
Німецька енергетична компанія Uniper отримала додаткові кошти в межах виконання арбітражного рішення проти "Газпрому". Це відбулося у першому кварталі 2025 року.
Uniper отримала частину компенсацій від "Газпрому"
Йдеться про останній розвиток у тривалому юридичному спорі між двома сторонами, який виник після припинення поставок газу у 2022 році, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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У червні 2024 року арбітражний суд у Стокгольмі присудив Uniper понад 13 мільярдів євро компенсації за недопоставлений газ та надав право розірвати контракти з "Газпромом". У звіті за перший квартал поточного року компанія зазначила, що отримала "дохід від виконавчих дій проти Gazprom Export" – експортного підрозділу російської компанії.
Важливо! Uniper не розкрила розмір отриманих коштів. Однак компанія зазначила, що будь-які реалізовані вимоги будуть передані уряду Німеччини згідно з умовами пакету фінансової допомоги.
Що відомо про ситуацію з Uniper?
Всі ці події відбуваються на тлі очікуваного оприлюднення Європейською комісією плану щодо повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року.