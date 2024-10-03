Підвищення тарифів на світло: гендиректор Yasno розповів, чи очікувати на зміни

Генеральний директор компанії Yasno прокоментував можливість підвищення тарифів на електрику. За його словами, найближчим часом компанія не планує змінювати ціни для споживачів.

Чи можливе підвищення тарифів на світло

Кабінет Міністрів України не робив жодних заяв щодо можливого підвищення тарифів на електроенергію, оскільки це питання належить виключно до його компетенції, заявив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

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Сергій Коваленко генеральний директор компанії Yasno По-перше, ми, як представники YASNO, не робили жодних заяв щодо тарифів на електроенергію для населення. По-друге, питання тарифів належить виключно до компетенції Кабінету Міністрів, і вони не робили жодних офіційних оголошень

Коваленко підкреслив, що, незважаючи на поширення чуток, енергетики продовжують надавати точну інформацію і пояснювати ситуацію.

Іноді хочеться прямо вказати на неправду, адже, окрім нервів і паніки серед людей, брехня може призвести до навантажень на першу лінію підтримки,

– сказав гендиректор.

Завершуючи, Сергій Коваленко закликав довіряти тільки офіційним джерелам інформації.