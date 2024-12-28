Зупинка транзиту російського газу: міністр озвучив позицію України

Україна підготувалася до повної зупинки транзиту російського газу, забезпечивши стабільне постачання для споживачів. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна успішно пройшла стрес-тести газової системи, щоб бути впевненими в її стабільності після закриття транзиту.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міненерго. Україна вже виконала всі необхідні приготування.

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Україна готова до зупинки газу з Росії

Галущенко наголосив, що Україна відкрито та послідовно комунікувала про намір зупинити транзит з 1 січня 2025 року.

Ми проходили цілу низку стрес-тестів нашої газової системи, щоб бути впевненими, що після закриття транзиту ми зможемо функціонувати стабільно, забезпечуючи постачання газу до споживачів,

– підкреслив міністр.

Щодо заяв Словаччини про можливу зупинку постачання електроенергії в Україну, міністр зазначив, що таке рішення буде порушенням європейських регуляцій.

Україна вже звернулася до європейських інстанцій і має механізм заміни імпорту електроенергії з іншими сусідами, готовими збільшити потужності.

Галущенко також наголосив, що імпорт електроенергії зі Словаччини – це наслідок агресії Росії, яка окупувала частину українських енергетичних об’єктів, зокрема Запорізьку АЕС.