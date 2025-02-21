Період найвищої турбулентності з березня 2022 року: Гетманцев зробив заяву про фінанси України

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує ввести військову цензуру видатків. Зокрема він закликав розтягнути гарантоване пільгове фінансування у 50 мільярдів доларів не на рік, а на три роки.

Гетманцев пояснив, що наразі потрібно Україні

Зокрема він наголосив, що тотальна детінізація й економія зараз дуже потрібні Україні, пише 24 канал з посиланням на соцмережі Гетманцева.

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Він пояснив, що звʼязок між подіями у міжнародній політиці та нашими фінансами є прямим. Зокрема Україна сьогодні перебуває у періоді найвищої турбулентності з березня 2022 року.

Гетманцев підкреслив, що для держави наразі важливо жорстко припинити тінь та корупцію. А особливо – вичистити крадіїв з влади.

Це вороги, гірше росіян. Почати оцінювати роботу фіскалів та правоохоронців по факту знищення тіні, по результату в цифрах надходжень, а не по кількості порушених кримінальних справ. Прибрати будь-яку профанацію,

– написав Данило Гетманцев.

Він додав, що тільки від роботи податкової Україна у 2025 році "не напружуючись має отримати плюс 4 мільярди доларів від детінізації, а якщо напружитись – набагато більше". Також Гетманцев вважає, що слід ввести військову цензуру видатків.

Ми не можемо допустити безглуздого витрачання коштів на експерименти окремих міністрів на кшталт провального кешбеку, що дав "приріст" ВВП меньше статистичноі похибки. Ми повинні розтягнути гарантоване пільгове фінансування у 50 мільярдів доларів не на рік, а на три роки. Тотальна детінізація і економія – це те, що зараз потрібно,

– заявив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Важливо! Це означає, що попри відносну забезпеченість фінансами у поточному році, зростання невизначеності у 2026 році залишається.