Як Україна витратила кошти від Світового банку
Як передає 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів, торік Україна уклала 28 угод з Світовим банком. Внаслідок цього з отриманих 31,80 мільярда доларів майже 23 мільярди доларів були грантами.
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- Здебільшого ці кошти, а саме 26,30 мільярда доларів, пішли на допомогу малозабезпеченим сім'ям, ВПО, особам з інвалідністю, а також сім'ям з дітьми, виплату заробітної плати працівників охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування та державних службовців у межах проєкту PEACE in Ukraine.
- Майже 230 мільйонів доларів були спрямовані на підтримку агровиробників через доступні кредити та гранти. Понад 50 тисяч ферм та 40 тисяч малих ферм отримали підтримку, а для 10 тисяч фермерів було забезпечене доступне фінансування (проєкт ARISE).
- Для майже 83 тисяч домогосподарств (проєкт HOPE) було забезпечено надання компенсацій за дрібні та середні ремонти частково пошкоджених житлових будинків.
- Водночас у рамках проєкту Re-PoWER укладено контрактів на суму 47 мільйонів доларів на поставку основного обладнання з теплопостачання для Харкова (13 блочно-модульних котелень, 15 когенераційних установок та 10 генераторів).