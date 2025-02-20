Как Украина потратила средства от Всемирного банка

Как передает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов, в прошлом году Украина заключила 28 соглашений с Всемирным банком. Вследствие этого из полученных 31,80 миллиардов долларов почти 23 миллиарда долларов были грантами.

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