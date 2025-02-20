Из-за каких пошлин Трампа Украина будет терять средства

Торговая политика, инициирована президентом США Дональдом Трампом, с введением 25% пошлины на импортную сталь и алюминий, может нанести серьезный удар по "Запорожстали", передает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Президент США заявил, что новые тарифы улучшат конкуренцию для американских компаний. Однако в Украине это вызвало шок, ведь сталелитейная отрасль и так переживает кризис.

Доля сталелитейной промышленности в валовом внутреннем продукте Украины сократилась почти вдвое после того, как российские войска вошли в страну, а экспорт стали сейчас значительно ниже довоенного уровня,

– подчеркивает издание.

Ассоциация украинской стали отметила, что введение импортных пошлин в США с 12 марта может привести к потерям в 2,4 миллиарда гривен для промышленности и уменьшению налоговых поступлений в бюджет на 1 миллиард гривен ежегодно.

За последние 5 лет металлургические предприятия Украины уплатили 190 миллиардов гривен налогов. В 2024 году их доля в бюджете составила 1,6%, причем 61% этой суммы пришелся на Метинвест. Однако рост тарифов может привести к закрытию предприятий и потерям для бюджета.