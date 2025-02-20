Через які мита Трампа Україна втрачатиме кошти

Торгова політика, ініційована президентом США Дональдом Трампом, із запровадженням 25% мита на імпортну сталь та алюміній, може завдати серйозного удару по "Запоріжсталі", передає 24 Канал із посиланням на The Independent.

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Президент США заявив, що нові тарифи покращать конкуренцію для американських компаній. Однак в Україні це викликало шок, адже сталеливарна галузь і так переживає кризу.

Частка сталеливарної промисловості у валовому внутрішньому продукті України скоротилася майже вдвічі після того, як російські війська увійшли в країну, а експорт сталі зараз значно нижчий за довоєнний рівень,

– підкреслює видання.

Асоціація української сталі зазначила, що запровадження імпортних мит у США з 12 березня може призвести до втрат у 2,4 мільярда гривень для промисловості та зменшення податкових надходжень до бюджету на 1 мільярд гривень щороку.

За останні 5 років металургійні підприємства України сплатили 190 мільярдів гривень податків. У 2024 році їх частка в бюджеті склала 1,6%, причому 61% цієї суми припав на Метінвест. Однак зростання тарифів може призвести до закриття підприємств і втрат для бюджету.