Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський поділився інформацією щодо проходження перевірки на поліграфі. Це робитиметься перед призначенням на певні посади.

Як Цивінський пройшов перевірку на поліграфі?

Зокрема Цивінський відзначив високий професійний рівень перевірки, передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Перевірка була проведена на високому професійному рівні. Спеціаліст виконав необхідні умови. Оскільки я сам поліграфолог, я добре знаю, як це має відбуватися,

– розповів Олександр Цивінський.

Зокрема, він констатував, що все відбувалося так, як воно і повинно бути, відповідно до кращих світових практик. Ба більше, директор БЕБ підтвердив, що серед інших питань були й ті, що стосувалися російського громадянства його батька та інших аспектів, які могли б бути пов'язані з країною-агресоркою.

Тобто розповідати повністю, як стояло запитання під час перевірки – немає сенсу, тому що це професійний сленг. Але от саме ці тематики – вони були з'ясовані та перевірені,

– сказав Олександр Цивінський.

Він зазначив, що жодних запитань за результатами проходження поліграфа до нього ні в кого не залишилося. І якщо якісь питання все ж були, то вони повністю зняті.

Очільник Бюро економічної безпеки зробив ще одну заяву. Згідно з його слів, проходження поліграфа було його особистим добровільним рішенням.

Зауважте! Цивінський заявив, що прийняв таке рішення для того, щоб зняти всі запитання, які потенційно могли б залишитися та надалі та якимось чином негативно впливати.