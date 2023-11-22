Справжнє посилення гнучкості ще попереду: коли НБУ "відпустить" курс

Раніше частина фінансових операцій банків здійснювалася за обліковою ставкою, проте тепер вона не відображає фактичну ціну грошей. Представник Sense Bank пояснив чому він так вважає та коли ж українцям чекати на справжню гнучкість курсу.

Коли запровадять гнучкість курсу

Начальник аналітичного відділу Sense Bank Олексій Блінов звернув увагу на захисну конфігурацію відсоткових ставок у монетарній політиці. Він пояснив, що спред між обліковою ставкою та ставкою рефінансування у 6 відсоткових показників, ще не був таким високим у сучасній історії монетарної політики НБУ.

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Олексій Блінов Начальник аналітичного відділу Sense Bank Також дуже високим підтримується і спред між фактичними ставками залучення коштів та ставками рефінансування. Така захисна архітектура завжди супроводжує потреби підтримки обмінного курсу національної валюти.

За його словами, переходу до гнучкого обмінного курсу про який заявив НБУ ще у жовтні не відбулося. Щоб це сталося насправді, потрібно аби регулятор обмежив рівень задоволення чистого попиту на ринку.

Тож нинішня монетарна політика дає зрозуміти, що справжнє посилення гнучкості обмінного курсу ще попереду, а реальні ставки регулятора повинні забезпечити нижчі суспільні втрати цього переходу.

Отже, у 2024 році ми будемо свідками фактичної реалізації підпорядкування монетарної політики потребам управління валютними ризиками держави (разом із вибірковим управлінням потужною системою адміністративних валютних обмежень),

– додав він.

Таким чином повернення до плаваючого курсу поки що є дуже далекою перспективою.

Курс долара 22 листопада

Протягом доби курс долара кардинально не змінився. У банках та на чорному ринку він впав на 1 – 5 копійок, тоді як в обмінниках зріс на 2 – 11 копійок.