Успіх "керованої гнучкості": голова НБУ прокоментував курс долара до гривні

Залежно від ситуації на ринку валют, курс долара коливається від початку жовтня 2023 року. Проте НБУ продовжує контролювати ці процеси для забезпечення керованості.

Голова НБУ прокоментував курс долара

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що надалі для регулятора у пріоритеті залишається курсова стійкість.

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Андрій Пишний Голова Національного банку України Курсова стійкість як пріоритет залишається. Натомість попит і пропозиція, саме вони повинні визначати і обсяги і глибину і курсову ситуацію. І ми протягом чотирьох місяців гнучкого курсоутворення забезпечуємо це досить чітко: курсова стійкість і відповідно – тенденція.

Також регулятор задекларував позицію, що курс повинен ходити в обидва боки.

Ми за період курсової гнучкості відчули і ревальваційний тренд і девальваційний тренд. Але зверніть увагу: до нас повернулося відчуття сезонності. Чому ні? Сезонність впливає на курсові настрої,

– сказав голова НБУ.

Перехід від ревальвації до девальвації відбувся із повним розумінням ситуації й наразі спостерігаємо, що курс дійсно коливається в обидва боки.

Відбулося насправді оце дихання. Ми відпустили цей турнікет, але при цьому тримаємо повністю контроль над усіма показниками життєдіяльності цього економічного організму,

– підсумував Пишний.

Скільки валюти продав НБУ минулого тижня

Минулого тижня НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 421,3 мільйона доларів готівкою. Це на 109,7 мільйона доларів менше ніж попереднього тижня.

А от купівля показала рекордні результати за січень – 520 тисяч доларів. У січні 2024 року Нацбанк встиг продати 2,4 мільярда доларів та купити майже 1,2 мільярда доларів готівкової валюти.