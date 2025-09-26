Наглядова рада "Укренерго" у п'ятницю, 26 вересня, звільнила Віталія Зайченка. Останні три місяці він обіймав посаду голови правління енергетичної компанії.

Хто керуватиме замість Зайченка?

Мотиви такого рішення компанії наразі невідомі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".

За інформацією видання, тимчасово виконанням обов'язків керівника "Укренерго" займатиметься член правління компанії Олексій Брехт.

До речі, формування правління "Укренерго" завершилося лише нещодавно. Окрім звільненого Зайченка та Брехта, до нього увійшли:

Олег Павленко;

Іван Юрик;

Олег Скрипник.

Усім членам правління компанії наразі надали статус виконуючих обов'язки. Однак невідомо, чи залишили Зайченка у складі правління "Укренерго".

Що відомо про звільненого Зайченка?

Наглядова рада енергетичної компанії призначила Зайченка на посаду керівника лише у червні 2025 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

До призначення на керівну посаду він працював головним диспетчером "Укренерго".

Відомо, що Зайченко має досвід управління енергосистемою України в екстремальних умовах. Він працював як у режимі повної ізоляції ОЕС України в перші тижні після повномасштабного вторгнення Росії, так і під час синхронізації українських та європейських енергомереж у розпал війни.

Свою професійну діяльність Зайченко розпочав у 1996 році в "Укренерго" на посаді інженера служби оптимізації електричних режимів. А фахову освіту здобув у Київському політехнічному інституті, де вивчав спеціальність "електричні станції" та отримав диплом інженера.

Хто був попереднім очільником "Укренерго"?