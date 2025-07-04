Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укренерго. Фахівці відновили подачу електроенергії високовольтною лінією, яка живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

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Роботу високовольтної лінії на Запорізьку АЕС відновлено

Як повідомили в компанії, після кількох годин роботи на дизель-генераторах станція знову отримує струм із підконтрольної Україні території. Відновлювальні роботи затримували через загрозу безпеці персоналу.

Нагадаємо, що 4 липня під час російського обстрілу лінія живлення Запорізької АЕС аварійно вимкнулася, і станція перейшла на живлення від дизель-генераторів – останньої лінії забезпечення життєво важливих систем.

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що вчинок Росії – це черговий акт ядерного терору.

До того ж у МАГАТЕ оцінили стан ЗАЕС. За словами Рафаеля Гроссі, станція покладається лише на єдину робочу лінію електропередач 750 кіловольтів.