Наблюдательный совет "Укрэнерго" в пятницу, 26 сентября, уволил Виталия Зайченко. Последние три месяца он занимал должность председателя правления энергетической компании.

Кто будет руководить вместо Зайченко?

Мотивы такого решения компании пока неизвестны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду".

По информации издания, временно исполнением обязанностей руководителя "Укрэнерго" будет заниматься член правления компании Алексей Брехт.

Кстати, формирование правления "Укрэнерго" завершилось лишь недавно. Кроме уволенного Зайченко и Брехта, в него вошли:

Олег Павленко;

Иван Юрик;

Олег Скрипник.

Всем членам правления компании пока предоставили статус исполняющих обязанности. Однако неизвестно, оставили ли Зайченко в составе правления "Укрэнерго".

Что известно об уволенном Зайченко?

Наблюдательный совет энергетической компании назначил Зайченко на должность руководителя только в июне 2025 года. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

До назначения на руководящую должность он работал главным диспетчером "Укрэнерго".

Известно, что Зайченко имеет опыт управления энергосистемой Украины в экстремальных условиях. Он работал как в режиме полной изоляции ОЭС Украины в первые недели после полномасштабного вторжения России, так и во время синхронизации украинских и европейских энергосетей в разгар войны.

Свою профессиональную деятельность Зайченко начал в 1996 году в "Укрэнерго" в должности инженера службы оптимизации электрических режимов. А профессиональное образование получил в Киевском политехническом институте, где изучал специальность "электрические станции" и получил диплом инженера.

Кто был предыдущим главой "Укрэнерго"?