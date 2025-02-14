Євро замість долара: чи переорієнтується Україна на іншу валюту

Оскільки Україна є кандидатом у члени ЄС, то в інфопросторі часто порушують питання зміни курсоутворюючої валюти з долара на євро. В НБУ розповіли, чи відбудеться це найближчим часом

Чи відбудеться заміна курсоутворюючої валюти найближчим часом

Голова НБУ заявив, що заміна курсоутворюючої валюти не відбудеться найближчим часом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.

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Андрій Пишний Голова Національного банку України Такого рішення наразі на столі немає. Це питання перспективи. Ми постійно аналізуємо ситуацію, дивимося на неї з усіх точок зору. Профільний департамент обговорює це питання з ринком. Але не можна казати, що завтра щось відбудеться і така зміна курсоутворюючої валюти стане фактом

Пишний наголосив, що основна валюта відіграє ключову роль у валютних операціях НБУ. До того ж цей вибір вплине на курсоутворення гривні відносно інших валют

Зверніть увагу! Пишний каже, що історично долар залишався головною іноземною валютою для України. Проте, зважаючи на євроінтеграцію та посилення співпраці з ЄС, саме євро може посісти місце курсоутворюючої валюти.