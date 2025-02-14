Состоится ли замена курсообразующей валюты в ближайшее время
Глава НБУ заявил, что замена курсообразующей валюты не произойдет в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.
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Такого решения сейчас на столе нет. Это вопрос перспективы. Мы постоянно анализируем ситуацию, смотрим на нее со всех точек зрения. Профильный департамент обсуждает этот вопрос с рынком. Но нельзя говорить, что завтра что-то произойдет и такое изменение курсообразующей валюты станет фактом
Пышный отметил, что основная иностранная валюта играет ключевую роль в валютных операциях НБУ. К тому же этот выбор повлияет на курсообразование гривны относительно других валют
Обратите внимание! Пышный говорит, что исторически доллар оставался главной иностранной валютой для Украины. Однако учитывая евроинтеграцию и усиление сотрудничества с ЕС, именно евро может занять место курсообразующей валюты.