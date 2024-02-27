Де та як зняти готівку з картки Monobank

Під час війни в Україні можна знімати готівку різними способами, але в обмеженій кількості. Національний банк України встановив денний ліміт у 100 тисяч гривень, дозволяючи знімати готівку не тільки в банках, а й через каси аптек, АЗС та супермаркетів.

Як зняти готівку з Monobank

Максимальна сума, яку можна зняти з банку за день, становить 100 тисяч гривень — таке правило діє з першого дня війни. Втім, таке обмеження можна обійти, розподіливши кошти на декілька рахунків.

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Щодо Monobank, то кошти з карток можна знімати кількома способами. Зокрема, в Універсал Банку, А-Банку або Укргазбанку, а також в терміналах, наприклад City24. Комісія за таку операцію становитиме 0.9% від суми для власних коштів і 4% для кредитних.

Де замовити готівку

! Якщо знімати готівку, наприклад, через банки-партнери, він може становити менше 100 тисяч. Наприклад, в касі Універсал Банку за одне зняття можна отримати не більше 20 тисяч гривень.

Замовляти готівку в касі теж треба через банки-партнери: Універсал Банку, А-Банку або Укргазбанку. В такому разі комісії за зняття не буде. Натомість у Приватбанку, до прикладу, комісія за зняття готівки з картки чужого банку становить 3%. Крім цього, клієнти інших банків не зможуть в ньому наперед замовити готівку.

Для замовлення готівки рекомендується подавати заявку за два-три дні до бажаної дати отримання готівки. Попереднє замовлення готівки можливе при досягненні таких сум:

В "Універсал банку" – від 100 тисяч гривень та від 1 000 доларів або євро;

В А-банку – від 10 тисяч гривень та від 100 доларів або євро;

В Укргазбанку – від 10 тисяч гривень та від 100 доларів.

! Ліміт на зняття готівки з картки monobank розділений на "чорну" (кредитну) та "білу" (дебетову) картки, дозволяючи знімати до 100 тисяч гривень з кожної за день. У банкоматах в Україні зазвичай відсутня комісія за зняття готівки, але важливо перевіряти інформацію на екрані перед операцією.