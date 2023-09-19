В банках долар "тане": скільки коштує валюта в обмінниках та на чорному ринку

За добу купівлі банками долара дешевшає на декілька копійок, продаж теж. А от в обмінниках та на чорному ринку спостерігається пожвавлення ціни. Відтак продаж валюти подорожчав.

Курс валют у банках

У "Мінфіні" зазначили, що 19 вересня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,75 гривні (-2 копійки проти 18 вересня), а продаж – 38,5 гривні (-10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,51 гривні (+11 копійок), а продають в середньому за 41,35 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,15 гривні (+12 копійок), а продаж – 38,65 гривні (+24 копійки), за даними finance.ua.

(+12 копійок), а продаж – (+24 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41 гривню (+11 копійок), а продаж – 41,52 гривні (+23 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,34 гривні (+14 копійок), а продаж – 38,55 гривні (+19 копійок).

(+14 копійок), а продаж – (+19 копійок). Євро купують за 41,12 гривні (+22 копійки), а продають за 41,4 гривні (+20 копійок).

Яким буде долар у 2024 році

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, в уряді ймовірно вирішили, що потрібно збільшити дохід з імпорту та провести бюджетні розрахунки за курсом 41,4 гривні за долар.

До слова, курс визначений урядом не свідчить про те, що він таки буде наступного року. Це лише очікуваний максимум й засіб зростання прибутків з імпорту.

Торік курс гривні до долара був закладений на рівні 42 гривень, але долар тримався нижче цього показника. Зараз курс перебуває у коридорі 37 – 38 гривень за долар.

Курс гривні до долара – це один із найважливіших показників у закладеному бюджеті на рік. Все через те, що від нього залежить низка показників, як-от розмір доходів та видатків.