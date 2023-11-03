Курс більше не штормить: що відбувається з доларом

Після того, як курс долара стрімко дешевшав декілька днів поспіль, на ринку сьогодні спостерігається застій ціни. За добу в банках долар та євро майже не змінилися. В обмінниках суттєво подешевшало лише євро, а на чорному ринку максимальний спад вартості долара склав лише 8 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 3 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,4 гривні (без змін проти 2 листопада), а продаж – 37,9 гривні (-2 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 39,7 гривні (без змін), а продаж – в середньому за 40,37 гривні (+2 копійки).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,45 гривні (-2 копійки), а продаж – 37,85 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-2 копійки), а продаж – (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,6 гривні (-30 копійок), а продаж – 40,36 гривні (+11 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,64 гривні (-8 копійок), а продаж – 37,75 гривні (-6 копійок).

(-8 копійок), а продаж – (-6 копійок). Євро купують за 40,01 гривень (+1 копійка), а продають за 40,2 гривні (без змін).

Що буде з доларом наступного тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що гравці ринку чудово розуміють, що найголовнішим показником, від якого залежать поточні курси, є саме співвідношення попиту та пропозиції.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Цілком можливо, що НБУ зможе дещо розширити межі коливань на міжбанку, наприклад, зменшивши обсяги та частоту валютних інтервенцій. Однак за всіма ознаками до середини листопада поточні курсові зміни будуть мінімальними.

За прогнозами Лєсового курсові коливання наступного тижня на міжбанку становитимуть 10 – 20 копійок. Відтак вартість долара буде на рівні 36,4 – 36,7 гривні , а євро – 38,5 – 38,8 гривні.

, а євро – На готівковому ринку курсові межі будуть на рівні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 39 – 42 гривень за євро.