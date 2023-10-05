Ціна падає на чорному ринку: як змінилася вартість валют за добу

Найсуттєвіші зміни щодо вартості валют спостерігаються на чорному ринку. Водночас в банках ціна при купівлі та продажі майже не змінилися. Євро вже другий день поспіль залишається на місці.

Курс валют у банках

У "Мінфіні" зазначили, що 5 жовтня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,6 гривні (без змін проти 4 жовтня), а продаж – 38,3 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40 гривень (без змін), а продають в середньому за 40,77 гривні (-3 копійки).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,8 гривні (-7 копійок), а продаж – 38,3 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-7 копійок), а продаж – (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,2 гривні (-9 копійок), а продаж – 40,7 гривні (-3 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,02 гривні (-13 копійок), а продаж – 38,2 гривні (-15 копійок).

(-13 копійок), а продаж – (-15 копійок). Євро купують за 40,35 гривні (-5 копійок), а продають за 40,65 гривні (-12 копійок).

На якому рівні буде курс після рішень НБУ

Під час розмови з 24 Каналом економіст Олег Пендзин спрогнозував, що офіційний курс після змін від НБУ може становити в межах 37,5 – 38 гривень.

За проєктом бюджету на 2023 рік офіційний курс був закладений на рівні 42 гривень. Втім він залишався довгий час на рівні 36,6 гривні. Таким чином Мінфін недоотримував гривні у макрофінансовій допомозі.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Заяви міністра фінансів Сергія Марченка про те, що в Україні міцний курс, який шкодить економіці та соціальним виплатам, саме це й мали на увазі. Зараз Національний банк України йде назустріч Міністерству фінансів і трішки відпускає курс.

Зміни торкнуться тільки офіційного курсу, а от готівковий курс, тобто в обмінниках, на чорному ринку тощо, залишиться без змін.