Долар помітно зріс в обмінниках: яка варість валюти

На ринку спостерігається ріст курсу долара. Відтак в банках та на чорному ринку купівля валюти виросла на 5 копійок. Водночас в обмінниках найсуттєвіше здорожчання.

Курс валют у банках

Станом на ранок 14 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,35 гривні (+5 копійок проти 13 листопада), а продаж – 37,8 гривні (+5 копійок).

Читайте також Долар дешевшає, гривня міцніє: як це впливає на економіку України

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 39,92 гривні (+2 копійки), а продаж – в середньому за 40,5 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,59 гривні (+12 копійок), а продаж – 37,9 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.

(+12 копійок), а продаж – (+16 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,19 гривні (+19 копійок), а продаж – 40,55 гривні (+16 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,72 гривні (+5 копійок), а продаж – 37,84 гривні (+9 копійок).

(+5 копійок), а продаж – (+9 копійок). Євро купують за 40,23 гривні (+3 копійок), а продають за 40,4 гривні (+5 копійок).

Що відбувається на валютному ринку

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що минулого тижня ринок відчував різнонаправлені тренди. Відтак цього тижня прогнозується, що безготівковий курс долара на ВРУ буде помірно зростати.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Щодо готівкового ринку, то курсовий розрив з безготівковим залишається досить великим, що не дає приводів говорити про подальше суттєве здорожчання долара.

Вартість курсу може коливатися в межах коридору

До речі, Золотько пояснює, що зміцнення курсу нацвалюти був викликаний, з одного боку, зменшенням попиту з боку імпортерів, а з іншого – збільшенням пропозиції з боку експортерів.