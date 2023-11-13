Укріплення гривні

У коментарі 24 Каналу економіст Андрій Шевчишин розповів, що зараз на ринку валют спостерігається зниження інфляції. Через це тиск на гривню спадає, відповідно Нацбанк знижує курс офіційного курсу долара.

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Зверніть увагу! Станом на 13 листопада, за даними НБУ, офіційний курс долара становить 36,07 гривні.

Андрій Шевчишин Економіст, фінансовий аналітик Ми бачимо, яка різниця зберігається між готівковим та безготівковим ринком. І треба зауважити, що курс, закладений у бюджет, не є орієнтиром для Нацбанку. Андрій Пишний, очільник Нацбанк, на всіх брифінгах окремо зауважує, що немає жодної цілі дійти до такого курсу. Це виключно розрахунковий показник для бюджету, для розмірів доходів та видатків, податкової та митниці.

Що з диспропорцією курсів

Експерт підтверджує, що така проблема зараз є на ринку. І навіть попри те, що Нацбанк продовжує проводити інтервенції, курс гривні укріплюється. Шевчишин ставить під сумнів наскільки такі дії є ефективними.

Інтервенції – це вплив центрального банку (в Україні – НБУ) на валютний ринок та курс. Їх проводять шляхом закупівлі чи продажу банком іноземної валюти у великій кількості.

Торговельний баланс і платіжний баланс погіршуються. Є великі ризики щодо заявлених об'ємів допомоги від наших західних партнерів, бо вона блокується в Європі, а в США не можуть прийняти відповідні законопроєкти,

– додає співрозмовник.

Таким чином, якщо міжнародної допомоги буде недостатньо, то Україні доведеться спалювати золотовалютні резерви. За словами Шевчишина, тоді не буде іншого способу, як змінити ситуацію на міжбанку і відпустити курс.